Ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra morre vítima de covid-19

Adauto Bezerra, ex-governador do Ceará, morreu na madrugada deste sábado (3) aos 94 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Fortaleza com covid-19.

Bezerra foi governador do Ceará entre 1975 e 1978. Antes disso, atuou como deputado estadual.

O atual governador Camilo Santana decretou luto oficial no estado: "Recebi com muito pesar a notícia da morte do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra, aos 94 anos. Nascido em Juazeiro do Norte, Adauto ocupou o cargo entre 1975 e 1978. Foi também deputado estadual, chegando a ser presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal e presidente da Sudene. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e admiradores do ex-governador. Fica decretado luto oficial de três dias no Estado”.