Ex-goleiro Bruno tem prisão decretada por não pagar pensão para filho com Elisa Samúdio

A Justiça de Mato Grosso do Sul decretou nesta sexta-feira (27), a prisão do ex-goleiro Bruno pela falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho Bruninho, fruto do seu relacionamento com Elisa Samúdio. O processo corre desde 2012, dois anos após Elisa ter desaparecido e Bruno ter sido preso acusado de matá-la e ocultar o corpo.

Na decisão, o juiz Alexandre Tsuyoshi Ito ordenou o pagamento de aproximadamente, R$ 70 mil, referentes a dois salários-mínimos por mês desde janeiro de 2020, em valores atualizados.

Consta ainda no documento da Justiça, que o ex-goleiro deve ficar preso até quitar todas as parcelas pendentes ou pelo prazo máximo de 3 meses. Apenas com a quitação do débito por pensão alimentícia, a prisão pode ser suspensa.