Ex-esposa acusa vice-governador do Mato Grosso de agressão

Viviane Kawamoto, acusou de agressão, o ex-marido e vice-governador do estado de Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Ela alega que na ocasião, o político teria tentado enforcá-la.

A influencer contou com detalhes ao programa Fantástico que foi ao ar nesse domingo (23), que a violência ocorreu quando ela foi à casa dele para pegar suas coisas e pedir a separação.

O episódio aconteceu no dia 7 de julho, em Santa Catarina. Viviane afirma que Pivetta não se conformava com o fim do casamento e por isso a atacou.

A versão dela é de que ele a agrediu e ela precisou sair correndo para chamar a polícia. Otaviano desmente a história e diz que foi ela quem partiu para cima dele e que apenas se defendeu.

O caso foi parar na delegacia e ambos tinham marcas no corpo. Ela entrou com o pedido de medida protetiva contra o ex e ainda acusou o assessor do vice-governador de tentar coagi-la para que mudasse sua declaração sobre os fatos.

Atualmente a influencer e Otaviano estão oficialmente separados e ele não pode chegar a menos de meio metro da mulher.