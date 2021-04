Ex-diretor da Petrobras é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro

O MPF também pediu a devolução à Petrobras de R$ 152.857.440,57, valor que seria correspondente ao total de propina prometido por três consórcios integrados pelo Grupo MPE. Os procuradores ainda requereram a decretação do perdimento do produto e proveito dos crimes de lavagem de dinheiro denunciados, no valor total de R$ 67.943.082,91.

Ainda de acordo com o MPF, os contratos foram fictícios, uma vez que as empresas contratadas não prestaram os serviços. Tais acordos geraram transferências de mais de R$ 67 milhões e permitiram o pagamento sistemático de propinas para os funcionários da Petrobras, alegam os procuradores.

De acordo com o Conjur, o MPF alega que os executivos da empresa pagaram propina a Duque em troca de contratos com a Petrobras para o desenvolvimento de obras e serviços nas refinarias Henrique Lage (Revap II), em São José dos Campos (SP); Replan, em Paulínia (SP); e Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR).

