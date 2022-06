Ex-deputado, PMs e ex-assessor viram réus por sequestro e tortura de jornalista da Record

O ex-deputado Jalser Renier, oito policiais militares e um ex-assessor da Assembleia de Roraima, viraram réus pelo sequestro e tortura do jornalista da Record, Romano dos Anjos.

A decisão aconteceu após a Justiça estadual aceitar a denúncia do Ministério Público de Roraima. A ação tramita na 1ª Vara Criminal e foi aceita nesta quarta-feira (8) pelo juiz Cláudio Roberto Barbosa.

Os acusados devem responder por sequestro qualificado, tortura/castigo qualificada, constituição de milícia privada, dano qualificado, roubo majorado, cárcere privado e violação de domicílio qualificado.

Romano foi sequestrado na própria casa em Boa Vista no dia 26 de outubro de 2020. Ele foi encontrado ferido e amarrado em uma árvore na zona rural da cidade. O homem estava com as pernas lesionadas e o braço quebrado.

“Os fatos narrados na denúncia são de extrema gravidade concreta e denotam a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados. O fato de os acusados estarem segregados há cerca de 8 meses, por si só, não demonstra haver excesso de prazo na persecução penal, pois o requisito do lapso temporal da prisão preventiva deve ser analisado de uma forma ampla, acobertando todas as peculiaridades do caso concreto”, disse a decisão do juiz.