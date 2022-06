Ex-deputado Boca Aberta agride Arthur do Val durante manifestação do MBL

O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv (PROS-PR), conhecido como Boca Aberta agrediu o ex-deputado estadual Arthur do Val, do 'Mamãe Falei' durante uma manifestação do MBL (Movimento Brasil Livre) nesta quarta-feira (29) em Londrina, no Paraná.

Eita! Mamãe Falei (Arthur do Val) levou um coro numa briga com o ex-deputado Boca Aberta em Londrina. pic.twitter.com/hAuSXSmcsh — Lázaro Rosa (@lazarorosa25) June 29, 2022

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que Boca Aberta derruba o celular de um dos integrantes do MBL e dá início a uma confusão generalizada. Em seguida, o ex-parlamentar dá uma tapa em Do Val.

"Vem aqui, vagabundo. Aqui não. Vem cá. Você vem de São Paulo, você merece levar um tapa na cara. Foi estuprar ucraniana, vagabundo. Está aqui, estuprador, vagabundo cassado. Chama a polícia. Eles estão aqui. Dá na cara dele. Vagabundo, estuprador", gritou Boca Aberta para o Mamãe Falei.

O ex-deputado estadual Arthur do Val teve mandato cassado depois que vazou áudios dele com comentários sexistas sobre as mulheres ucranianas. Já Boca Aberta teve o diploma eleitoral cassado pelo TSE após um processo questionar o fato de o político ter concorrido ao cargo de deputado federal mesmo tendo sido cassado do cargo de vereador pela Câmara Municipal de Londrina (PR), em 2017.