Ex-conselheiro tutelar espanca filho de 7 anos até morte após criança abrir geladeira sem permissão

O menino chegou a ser socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Mello, com ferimentos na cabeça. No local, os pais disseram que ele havia caído. "Os ferimentos não condiziam ao de uma queda", diz nota da Polícia Militar.

Um menino de apenas 7 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (23), após ser espancado pelo próprio pai, que é ex-integrante do Conselho Tutelar de Guararema, no interior de São Paulo.

