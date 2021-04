Ex-chefe da PF no Amazonas bate-boca com colega durante audiência

“Quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa de poder ser demitido, eu entrei para a polícia com o risco da própria vida, que dirá do emprego. Que tipo de policial é o senhor que tem medo de perder o emprego?”, respondeu o delegado da PF.

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o parlamentar chamou Saraiva de arrogante e prepotente. Disse ainda que ele está em 'maus lençóis'.

