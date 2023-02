Ex-BBBs prestam apoio a Bruno Gaga após desistência

Marília também mostrou seu apoio à Bruno. "Eu falei no Mesacast hoje ao vivo que ele era o próximo a sair... Eu queria que fosse pelo paredão, não quero que ele fique mal, nem quero que ele adoeça por causa do programa", disse a maquiadora.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Todos os brothers do BBB 23 (Globo) ficaram muito mexidos com a desistência de Bruno, que rolou na tarde desta sexta-feira (17). Além dos colegas que continuam na casa, Bruno recebeu apoio dos brothers que já foram eliminados.

