Ex-assessor de Pazuello é cobrado na CPI por falta de oxigênio em Manaus

"O governo colocou seus Hércules, KC390, contratou 9 carretas que saiam do RJ e iam via Porto Velho depois iam de Belém para Manaus", relatou o depoente. "Quantos dias demora isso?", perguntou Aziz. "8 dias", respondeu Cascavel.

"Eu tinha uma relação muito com secretários estaduais de acompanhamento de situações. Eu fui em dezembro e quando fui em janeiro foi o início da vacinação no estado do Amazonas", contou.

"Senhor Airton, às várias viagens que o senhor fez ao estado do Amazonas. O senhor foi lá com qual missão?", perguntou a senadora Eliziane Gama.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.