Ex-aluno é preso por abrir fogo dentro de escola no Paraná; uma estudante morreu

De acordo com a Polícia, o suspeito foi até a escola alegando que precisava pegar o histórico escolar quando em determinado momento iniciou o ataque. Ele atirou, ao menos, 12 vezes no local e foi contido por um funcionário da unidade de ensino. Além da arma de fogo, a polícia também apreendeu um machado que estava escondido na bolsa do homem.

O ex-aluno, de 20 anos, foi preso após abrir fogo dentro do Colégio Estadual Professora Helena Kolody em Cambé, no Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). Uma estudante de 15 anos morreu e outro adolescente, 15, ficou ferido.

