EUA bloqueiam bens de facção criminosa brasileira no país

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou uma medida nesta quarta-feira (15) para combater organizações criminosas e redes de tráfico de drogas internacionais no país, que inclui a facção brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC).

Biden assinou uma ordem executiva do Departamento do Tesouro, que listou 10 pessoas e 15 atividades em quatro países diferentes e determinou que seus bens que estejam nos EUA ou na posse ou controle de estadunidenses serão bloqueados e reportados, e ainda serão bloqueadas as entidades que sejam de propriedade direta ou indireta dos listados. O governo brasileiro foi informado pelas autoridades norte-americanas.

Em nota, o governo americano informou: "O PCC, uma das maiores redes de tráfico de cocaína do mundo, foi a entidade brasileira designada nesta ação. O PCC está envolvido principalmente no tráfico de drogas, mas também em lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato por aluguel e cobrança de dívidas de drogas. Também atua fora do Brasil em toda a América do Sul e sua presença e rede financeira chega aos EUA, Europa, África e Ásia".De acordo com a embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, essa é a primeira vez que uma facção brasileira entra na lista.

Além do PCC, estão na lista os grupos criminosos mexicanos Cartel de Sinaloa, os Zetas e o Cartel de Juárez, além do Clã do Golfo.