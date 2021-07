Estudo sugere que vacina contra Influenza reduz gravidade de sintomas da covid

Segundo Uol, o estudo foi feito por pesquisadores da University of Miami Miller School of Medicine, nos Estados Unidos e analisou dados de 75 mil pacientes com covid-19.

Pessoas vacinadas contra a gripe podem estar parcialmente protegidas contra casos graves da covid. É o que sugere um estudo apresentado no European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID).

