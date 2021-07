Estudo mostra que 60% das pessoas que pegaram covid ainda têm sequelas após um ano

O trabalho da USP acompanha 750 pacientes que ficaram internados no primeiro semestre de 2020 no Hospital das Clínicas.

De acordo com a Folha de S. Paulo, esses casos têm sido objeto de preocupação em todo mundo devido à alta prevalência das queixas, ao impacto na qualidade de vida do paciente, à necessidade de múltiplas terapias e ao custo que isso representará aos sistemas de saúde.

