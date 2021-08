Estudo diz que 3ª dose de vacina aumenta imunidade contra a covid em até 5 vezes

O laboratório Sinovac, da China, realizou um estudo que mostra que a aplicação da terceira dose da vacina da Coronavac pode aumentar em até cinco vezes o nível de anticorpos contra a covid-19.

De acordo com o presidente do Butantan, Dimas Covas, testes foram realizados com voluntários de 18 a 59 anos, que tomaram a segunda dose há cerca de seis ou oito meses.

O resultado mostrou que a imunidade estimulada foi de até cinco vezes em relação aos anticorpos produzidos com as doses anteriores.

Covas afirmou em coletiva que o Brasil, assim como outros países, já se articula para iniciar o processo de revacinação com a terceira dose, assim que o ciclo da segunda for encerrado no país.