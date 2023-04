Estudantes têm até a próxima semana para solicitar isenção do Enem 2023

- Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

Estudantes tem até o dia 28 de abril para solicitar isenção do Enem 2023. Os procedimentos devem ser efetuados por meio da Página do Participante, no portal do Governo Federal (gov.br)

