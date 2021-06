Estudantes que estão concluindo o ensino médio podem se inscrever este mês no Enem

Estudantes que ainda não completaram o terceiro ano do ensino médio e estão interessados em fazer o Enem - Exame Nacional do Ensino Médio para se autoavaliar, podem se inscrever para a prova como treineiros, mas, apenas para a versão impressa. O Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021.

A inscrição para fazer a prova como treineiro pode ser feita do dia 30 de junho até o dia 14 de julho, mesmo período dos demais participantes do exame, por meio da Página do Participante.

É importante lembrar também que o candidato inscrito como treineiro será submetido às mesmas regras que os demais, com exceção da divulgação dos resultados que será feita 60 dias depois. Além disso, vale destacar que esses participantes não podem utilizar os resultados individuais para o acesso à educação superior e a programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante de nível superior, mas somente para fins de autoavaliação e familiarização da prova.

O professor de geografia Robson Lucas esclarece que é essencial que o aluno tenha contato com o exame e perceba que é uma prova diferenciada dos vestibulares tradicionais.

Assim como os demais candidatos, os treineiros devem informar, no momento da inscrição, o número do CPF e a data de nascimento, além de e-mail e número de telefone válidos. Rosa Morena, de 17 anos, quer tentar uma vaga para o curso de Direito; ela explica que já fez o Enem nos dois anos anteriores para conhecer a prova e diz que gostou da experiência.

Esse é o caso também de Sofia Chagas, que tem 17 anos e está concluindo os estudos no Ensino Médio. Sofia quer cursar medicina e conta que fez a prova uma vez como treineira e que está se preparando bastante este ano com base na prova anterior.

A aplicação do Enem ocorre em dois dias e as notas do exame podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas.