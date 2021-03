Estudante que morreu durante o sexo pode ter tido arritmia cardíaca

Especialistas explicaram a reportagem que assim como qualquer atividade física, durante o sexo o coração pode duplicar o número de batidas por minuto para suprir o corpo com mais energia, distribuída pelo corpo no oxigênio do sangue.

Ainda segundo a publicação, as mortes súbitas abrangem somente 0,2 de todas as mortes registradas, acometendo na maioria dos casos, homens.

A morte da estudante Vitória Castro, 18, após ter relações sexuais com o marido pode ter sido causada por arritmia cardíaca, de acordo com o UOL. O caso ocorreu última quinta-feira (18), em São Paulo.

