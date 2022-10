Estudante de medicina invade escola infantil e defeca em bebedouro durante evento

Um estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) invadiu uma escola infantil e defecou no bebedouro das crianças, na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) de Uberaba.

O caso aconteceu durante o evento de jogos universitários Intermed Minas que iniciou no último sábado (8). As câmeras de segurança da unidade escolar flagrou o momento em que o aluno defeca no bebedouro infantil.

De acordo com o G1, a organização do Intermed confirmou que o estudante foi desligado do evento e a Atlética de Medicina da UFU se comprometeu a pagar um novo bebedouro.