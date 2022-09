Estudante de medicina é preso por pedir fotos nuas de crianças em jogos online

Um estudante de medicina, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (31) no Distrito Federal por aliciar crianças em jogos online. O homem pedia fotos íntimas e mandava vídeos íntimos após ganhar a confiança das vítimas e passar a conversar através de aplicativo de mensagens.

As vítimas tinham idades de até 13 anos e o homem agia no Distrito Federal, Mato Grosso e em Minas Gerais.

O caso foi descoberto no ano passado quando a mãe de um menino de 12 anos flagrou as conversas e denunciou o caso. Nas conversas com a vítima, o homem induzia a criança a mandar fotos nuas e enviava fotos pornográficas dele para o menor. Ele afirmar ter influência nos jogos online para convencer as crianças a mandarem as fotos em troca de melhorar a colocação no jogo.

Em outros casos, ele chegou a convidar crianças a fazer sexo com ele em uma casa abandonada, no Mato Grosso.

Segundo a polícia, o suspeito estudava medicina na Bolivia e voltou ao Brasil para fazer um procedimento médico. No computador dele foram encontrados arquivos suspeitos enviados para pessoas na Bélgica e na Bolívia.