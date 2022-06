Estudante de engenharia morre com tiro no rosto durante abate de porco

Segundo a Polícia Civil, o tio de Vinicius disse que estava tentando matar o animal e deu o primeiro tiro, que acertou o porco, mas ele não morreu. Ao dar o segundo tiro, o projétil ricocheteou no chão e foi em direção a cabeça do sobrinho.

O estudante de engenharia química Vinicius Fioreze, de 18 anos, morreu após ser atingido com um tiro no rosto no momento em que ajudava o tio a abater um porco. O caso aconteceu no fim de semana, em Santa Catarina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.