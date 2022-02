Estelionatários estão fazendo novas vítimas utilizando QR Code via Pix

Com os avanços tecnológicos no campo do internet Banking, os estelionatários passam a dar utilização indevida ao sistema QR Code via Pix, criando uma nova modalidade de golpe. Com o crescimento no número de casos desse tipo de armadilha, a Polícia Civil do Pará faz um alerta e orienta sobre os cuidados para evitar cair em golpes em sistemas de pagamentos eletrônicos.

A delegada da Diretoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos Maria de Fátima Santos comenta que o golpe do QR Code é uma variação do golpe do boleto: "Então a finalidade é desviar o dinheiro da vítima pra ir para outra conta."

Um outro tipo de crime digital muito recorrente tem sido chamado o crime do novo número ou golpe do WhatsApp. Nesse golpe o criminoso cria um perfil no aplicativo de mensagens com fotos roubadas das redes sociais das vítimas e inicia uma conversa com alguém próximo da lista de contatos. Em seguida pede dinheiro via Pix.

A autônoma e vítima do golpe Vânia Rocha comenta que por meio de uma rede social realizou um pagamento e nunca recebeu a mercadoria.

A Polícia Civil recomenda que logo após o reconhecimento do golpe a vítima procure uma delegacia mais próxima para registrar ocorrência com a apresentação do comprovante de transferência ou de pagamento.

Maria de Fátima Santos, delegada da Diretoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, reforça as formas de prevenção. "Pra você não cair no golpe do QR Code a primeira coisa é você ter certeza da página que você está acessando. Preste muita atenção se é realmente o domínio da página que você busca, se não é uma página adulterada, pois às vezes eles alteram pequenos nomes. E se a promoção é muito vantajosa, que destoa normalmente do que é oferecido, então é o primeiro ponto pra você desconfiar. O segundo ponto que a gente não pode deixar de ficar atento é conferir os dados de quem você está enviando o Pix. Esse QR Code tem que estar certo com quem você deseja enviar o dinheiro, por isso antes confirme se a empresa é essa mesma se o CNPJ está batendo. Outra coisa se você tá comprando de uma empresa, desconfie se o Pix tá indo pra uma pessoa física ao invés de um CNPJ."