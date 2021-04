Estão abertas as inscrições para mais de 200 mil vagas no Sisu

Quem não for selecionado na primeira chamada, poderá tentar ainda a lista de espera que abre para inscrições no dia 13 de abril e segue até o dia 19.

Cada candidato pode escolher até dois cursos e instituições. A nota de corte para cada uma delas está disponível na página oficial do Sisu. A lista com o nome dos aprovados será divulgada no dia 14 de abril e as matrículas devem ser realizadas junto às universidades no período de 13 a 19 de abril.

Para participar do processo, os estudantes não podem ter zerado a redação do Enem 2020 e precisam ter alcançado na prova o mínimo necessário exigido pelo curso de sua preferência.

