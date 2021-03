Estados Unidos avaliam liberar vacinas de Oxford para o Brasil

De acordo com o jornal The New York Times, a preocupação se dá porque o presidente anunciou ontem que tem até meados de maio que ter vacinas suficientes para imunizar toda a população acima de 18 anos.

Por conta disso, representantes da farmacêutica AstraZeneca tentam convencer o presidente a liberar as doses já que em outros 70 países, incluindo o Brasil, já fazem uso da mesma. Apesar das tratativas, Biden ainda apresenta resistência à ideia, embora ele mesmo tenha anunciado antes que poderia liberar todas as doses excedentes.

É que apesar de ter um estoque com mais de 30 milhões de doses armazenadas em Ohio, o uso da vacina ainda não foi liberado no país porque não encerrou ainda a terceira fase de testes.

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden discute com funcionários do Governo se deve ou não fazer liberar o repasse de milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford para outros países, entre eles o Brasil.

