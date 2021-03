Estados fazem consórcio para comprar vacinas contra a covid-19

Hoje, um grupo de governadores tem visita marcada ao laboratório, União Química que comercializa a Sputnik V. O representante do Espírito Santo diz que confirmaram presença na empresa os governadores do Distrito Federal, Piauí, Rio Grande do Sul, Goiás, Amapá, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Pará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

