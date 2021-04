Estado do Rio registra 260 mortes por covid-19 nas últimas 24h

Nas últimas 24h, 260 pessoas morreram de covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de ocupação das UTIs está em 89,4% e a de enfermarias, em 75,2%. O painel de monitoramento do Estado, relativo a este segundo dia de flexibilização das medidas restritivas, demonstra que 22 municípios fluminenses, hoje, são considerados de "muito alto risco" de contaminação.

