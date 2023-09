Esposa e enteadas de ex-presidente da Funai morrem em acidente de carro

Rosita Mascarenhas Watkins, esposa do sertanista e ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Sydney Possuelo, morreu em um acidente de carro nesta terça-feira (5), na BR-020, em Formosa (GO). As duas enteadas do casal, Karla Mascarenhas Watkins e Michelle Mascarenhas Watkins, também morreram no acidente.

Um neto do casal, de 10 anos, sobreviveu e foi encaminhada para um hospital da região com ferimentos leves.

Rosita era defensora dos direitos dos povos indígenas e ativista social. Ela trabalhou na Embaixada do Reino Unido por duas décadas e atualmente estava trabalhando na produção de um documentário internacional sobre a Amazônia e a trajetória de Sydney Possuelo.

O sertanista Sydney Possuelo é um dos principais defensores dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Ele ajudou a instituir a política de não contato com povos isolados, adotada desde então pela Funai.

A presidenta da Funai, Joenia Wapichana, lamentou a morte de Rosita e das enteadas do casal. "Rosita era amiga de todos. Recebeu a gente na casa dela com amigos. Tinha a consideração de me ligar perguntando se eu estava bem, e dizia que podia contar com eles. Sempre foi muito atenciosa e solidária", manifestou, em comunicado.

O acidente ocorreu por volta das 6h da manhã. O carro onde estavam Rosita, as duas enteadas e o neto bateu de frente com uma carreta. O motorista da carreta, de 34 anos, não se feriu.