Esposa e amante são suspeitos de matar garimpeiro e sumir com corpo para ficar com bens

“Esses bens incluíam um carro, de taxi lotação e seu alvará, um ponto comercial de alto valor na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Bairro Pintolândia e R$ 52 mil, bem como roupas e objetos pessoais”, disse o delegado Marcos Lázaro, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a polícia, a esposa de Antônio tinha um relacionamento extraconjugal com um homem, de 26 anos, e após o desaparecimento misterioso do garimpeiro, os dois teriam se apropriado dos bens dele.

Os familiares do garimpeiro registraram o Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento após não conseguirem mais contato com a vítima. A partir daí, a polícia passou a investigar o caso como ocultação de cadáver e nessa quinta-feira (27) a operação Avatar cumpriu 3 mandados de busca e apreensão para esclarecer o crime.

Segundo a Polícia Civil de Roraima, a suspeita mandava mensagem para a família do marido se passando por ele para despistar sobre o desaparecimento, mas a farsa foi descoberta porque ela não se atentou para o fato do marido ser analfabeto e só se comunicar através de áudios de WhatsApp.

