Esposa e amante matam marido com 11 facadas enquanto ele dormia

Mayra Luna, 22 anos, foi presa suspeita pela morte do marido Douglas Novaes Rocha, 27, com a ajuda do amante, que está foragido. A vítima foi morta com 11 facadas enquanto dormia, na última segunda-feira (14). O crime ocorreu na região de Mato Grosso do Sul.

Segundo o G1, a mulher contou em depoimento à polícia que o marido chegou bêbado em casa e esperou ele dormir para cometer o crime. Juntos, a dupla desferiu várias facadas na vítima e em seguida jogaram o corpo em uma vala em uma propriedade rural.

Ainda em depoimento, a jovem disse que planejou a morte do marido 15 dias antes do crime. Ela justificou que estava cansada da agressividade e ameaças do marido.

O caso será investigado como homicídio qualificado, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.