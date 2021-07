Esposa do PM apontado como assassino de Marielle Franco é presa pela PF

Ronnie Lessa está preso em uma unidade federal do Rio Grande do Norte e deve ir a julgamento nos próximos dias. Investigações da Polícia Civil do Rio, indicam que foi ele quem atirou e matou a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, há pouco mais de 3 anos.

