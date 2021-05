Esportista bateu em prédio antes de cair na pista durante jump no RJ

Informações iniciais davam conta de que ele havia sido arrastado pela ventania ,as segundo o G1, a polícia informou que Eduardo saltou junto com um amigo, que pousou no canteiro central e sobreviveu, porém, a vítima acabou batendo em um prédio e caiu no meio da pista da Auto-Estrada Lagoa-Barra.

