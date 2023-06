Escolas do Amazonas já podem inscrever projetos para prêmio científico da Samsung

Manaus/AM - Iniciativa exclusiva para escolas públicas de todo o país, a 10ª edição do Prêmio “Solve for Tomorrow”, da Samsung, está com inscrições abertas até o dia 12 de julho. O concurso busca estimular e divulgar projetos de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio.

Com coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), o principal objetivo do prêmio é fazer com que os alunos conheçam e identifiquem os problemas em suas comunidades e, assim, desenvolvam um projeto que contribua com uma solução simples e sustentável para melhorar o lugar onde vivem.

Inscrições - O grupo deve ser formado por três a cinco estudantes do Ensino Médio, matriculados na mesma série e na mesma escola (apenas as turmas podem ser diferentes).

Os professores-orientadores obrigatoriamente devem lecionar, a pelo menos, dois estudantes da equipe participante, disciplinas nas áreas das Ciências da Natureza ou da Matemática e suas Tecnologias.

Em sua décima edição, a disputa enfatiza a abordagem STEM – sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática – para o ensino das Ciências. O prêmio consagra os vencedores por votação on-line, na categoria “Júri Popular” e também por meio dos votos da Banca Julgadora da Cenpec.

O processo de inscrição deve ser realizado pelos professores-orientadores das equipes, pelo link https://bit.ly/InscricoesSamsung. Cada equipe inscrita pode contar com apenas um professor-orientador.

Iniciativas vencedoras - A rede estadual do Amazonas conta com resultados expressivos na competição nacional. Em 2019, na Escola Estadual (EE) Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), um grupo de estudantes da 1ª série, do Ensino Médio, chegou à final do programa, após concorrer com mais de 7 mil projetos.

Os alunos do município de Manacapuru desenvolveram um projeto de transformação das escamas de peixe em bandagens de curativos para pacientes diabéticos e em filtros orgânicos de cigarro.

Em 2022, a banca julgadora da Cenpec também concedeu menção honrosa a um projeto finalista de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). No Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima, os alunos foram responsáveis por criar uma Micro Estação Portátil para Tratamento da Água Domiciliar, com o objetivo de levar água tratada para famílias sem acesso a um sistema de tratamento.

Ainda em 2022, EE Nossa Senhora de Nazaré chegou novamente à final, após o projeto Fogão Híbrido (FH01), que potencializava a economia no consumo do gás de cozinha.

Após o término das inscrições no dia 12 de julho, o resultado nacional dos 20 semifinalistas será divulgado no dia 11 de agosto. A votação na categoria “Júri Popular” ocorrerá entre os dias 16 e 26 de novembro, e no dia 28 do mesmo mês, a Banca Julgadora definirá os vencedores da décima edição do concurso.

Desde 2014 no país, a iniciativa já envolveu mais de 168 mil estudantes, mais de 36 mil professores e teve mais de seis mil escolas públicas inscritas. Os projetos vencedores recebem premiações diversas, a depender das categorias e fases avançadas. Mais detalhes também podem conferidos no link https://bit.ly/PremiacaoSamsung.

Com informações da assessoria.