Escola diz que cancelou treinamento de bombeiros antes de gruta desabar

A empresa escola Real Life, que organizou o treinamento de grupo de bombeiros que ficou soterrado em uma gruta no último sábado (30), em Altinópolis (SP), afirma que cancelou a atividade horas antes da tragédia.

Em nota, a instituição relata que no dia do desmoronamento chovia forte no local e os instrutores e os alunos já estavam na gruta, eles chegaram antes das cinco, mas alguns minutos depois, a chuva se intensificou e eles se abrigaram no local.

O plano inicial do treinamento era passar a noite no local para testar as habilidades do grupo em busca e salvamento de pessoas.

Após a suspensão, o grupo ficou ilhado, aguardando que o água dimuisse para que eles pudessem sair. Porém, horas depois, o teto desabou e acabou matando nove pessoas e deixando 19 feridas.

Uma delas, Wallace Ricardo da Silva, permemanece internado. Ele ficou parcialmente soterrado e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.