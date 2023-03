Equipe de Key Alves processa Fred Nicácio após treta no Reencontro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe de Key Alves informou que está processando Fred Nicácio por calúnia e difamação após o médico afirmar que ela foi demitida do time de vôlei do Osasco, em um papo com Larissa e Paula na Casa do Reencontro, no BBB 23 (Globo).

"Estamos processando sim. Por dois motivos: primeiro por ele difamar e fazer calúnias sobre ela em rede nacional, falando que ela foi mandada embora do Osasco, foi demitida e perdeu todos os patrocinadores, isso é um absurdo. O próprio Osasco se manifestou hoje falando que não tem nada a ver com essa questão que ele falou, que isso não existe e que a Key permanece no clube", disse à reportagem, o assessor da jogadora, Betinho Alves.

Ele também afirma que irá processar Fred Nicácio por dizer que Key Alves cometeu racismo religioso contra ele quando eles ainda estavam confinados no reality. A discussão aconteceu ontem, durante a Casa do Reencontro e o médico falou que irá acionar seus advogados para levar o caso de racismo religioso para a Justiça.

Na ocasião, Key Alves se defendeu afirmando não ter cometido racismo e que não tinha "medo de processo".

"O outro processo é sobre a fala dele de chamar ela de racista. Isso é um absurdo, um absurdo. Como ela mesmo falou, na família dela tem pessoas da cor negra que é da família. O Fred quer ganhar mídia, de alguma forma ele quer sobressair. Na semana passada ele estava na balada, curtindo, feliz da vida. E aí espera chegar em rede nacional pra difamá-la novamente", declarou Betinho Alves, assessor de Key Alves

Nesta quarta-feira (22), Fred Nicácio foi desmentido pela empresária de Key Alves, Fernanda Paschoa, sobre fim de contrato no vôlei da jogadora.

"Isso é mentira, eu sou a empresária dela no vôlei e seguimos com contrato vigente com o clube. Nunca tivemos nenhum problema com patrocinadores. Calúnia e difamação não passarão", afirmou a empresária.