Equipe de Gabriel Santana repudia atitudes de Bruno Gaga no 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Após os internautas ficarem incomodados com a constante insistência de Bruno Gaga em tentar ficar com Gabriel Santana durante das festas do BBB 23, foi a vez de a equipe que cuida das redes sociais do ator repudiar as ações.

Na festa desta sexta-feira (10), a produção do programa chamou a atenção do brother, que forçou Gabriel em seu colo e o prendeu com os braços, beijando diversas vezes o pescoço dele, que pedia "calma".

"O 'não' se dá de várias formas e uma delas é o constrangimento que Gabriel demonstra quando, mesmo que educadamente e tentando levar de uma forma leve, pede que o brother pare de tentar beijá-lo e agarrá-lo", escreveu a equipe.

"Aproveitamos para reforçar que o espaço e a vontade de todos os indivíduos devem ser respeitados e que não é não. Essa é uma situação constrangedora e desnecessária para ambas as partes. Seguimos acompanhando, com atenção e preocupação, o desenrolar dessas atitudes."