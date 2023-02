Equipe de Domitila Barros denuncia ataques racistas contra sister

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Domitila Barros foi salva pelo público no segundo paredão do BBB 23, mas a equipe da modelo usou as redes sociais durante o programa na noite desta terça-feira (31) para denunciar ataques racistas contra sister. "Estamos profundamente chocados", começa a nota de repúdio publicada nos perfis da ativista. Ela e Cezar Black escaparam da Eliminação. Gabriel Tavares foi eliminado com 53,3% dos votos.

"Estamos vindo a público expressar nosso repúdio aos comentários racistas durante o paredão feitos contra a nossa participante. Repudiamos qualquer discriminação baseada na etnia, religião ou qualquer outra característica física e cultural", comentaram os administradores que não mencionaram quais teriam sido os ataques à Domitila.

"Ficamos magoados e envergonhados diante de tamanho ódio. Nós nos posicionamos firmemente contra o racismo, e juntos devemos lutar para erradicá-lo. Não toleraremos nenhuma forma de ódio", finalizou a equipe da ativista social. O grupo não revelou se iria entrar com medidas judiciais para identificar os responsáveis pelo crime de racismo ou injúria racial.

Ainda emocionada por continuar no reality, Domitila foi festejada pelos brothers do Quarto Fundo do Mar e cantou, emocionada, um trecho da música "Vida Loka (Parte 1)" dos Racionais MC's. A performance foi aplaudida pelos colegas de confinamento.