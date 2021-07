Equipe da CPI da Pandemia vai trabalhar durante o recesso parlamentar

Para a retomada das audiências no dia 3 de agosto, dois nomes são tidos como prioritários: um deles é Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. O depoimento de Maximiano estava previsto para a última quarta-feira, mas foi adiado por falta de tempo hábil. O outro depoente aguardado é o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), que teria feito nomeações no Ministério da Saúde. O próprio parlamentar vem pedindo para ser chamado pela comissão.

Entre os documentos que serão analisados durante o recesso, Randolfe citou as quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, principalmente da empresa Precisa Medicamentos. Também podem acontecer diligências durante o recesso, que é quando membros da CPI vão até o depoente. É o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em que senadores iriam ouvi-lo, e a diligência foi até marcada, mas acabou adiada para antecipar outros depoimentos.

