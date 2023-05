Entregadora presa por tráfico ao denunciar agressão consegue liberdade

A promotoria também considerou que Viviane mora há 7 anos no estado, tem trabalho formal e não há registro de delitos em seu nome. Para Alisson, as circunstâncias da prisão da entregadora provam que ela não fugia da justiça.

Com a decisão favorável da juíza Mayara Maria Oliveira Resende, da Comarca de Laranjal Paulista, Viviane irá responder pelo crime em liberdade e não poderá sair do Rio, onde mora.

