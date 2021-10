Entrega do relatório final da CPI é adiada e depoimentos cancelados

Os depoimentos de Nelson Mussolini, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e de Elton da Silva Chaves, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) foram canceladas.

A CPI da Covid do Senado anunciou neste domingo (17) que a leitura do relatório final foi adiada e ainda não tem data para ser apresentado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.