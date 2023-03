Entenda treta que deixou grupo Deserto contra Ricardo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Deserto está perto de rachar no BBB 23 (Globo). Após a Prova do Anjo, uma grande DR rolou entre os membros do Deserto, após um acordo de Ricardo com Gustavo.

ENTENDA A TRETA

Ricardo contou essa semana para o grupo que, na primeira semana do reality, firmou um acordo com Gustavo em que um não votaria no outro. Porém, os dois foram para grupos separados. Gustavo fazia parte do grupo Fundo do Mar.

Ao descobrirem o acordo, o grupo Deserto se sentiu traído. "Me senti em desvantagem", citou Amanda, que foi votada para o Paredão duas vezes.

Fred disse: "Agora a conta fecha, porque ele fazia tudo pra ir pro Paredão e nunca ia".

Para o grupo, o acordo secreto foi uma traição, porque dava a Ricardo uma vantagem por ele estar protegido por dois membros do grupo rival: Gustavo e Sarah. E, enquanto isso, os outros não tinham tais acordos.

Quando Cara de Sapato se aproximou de Gustavo, isso foi pauta no grupo, e eles decidiram rachar. Porém, MC Guimê disse que Sapato abriu a aproximação de amizade que teve com Gustavo, e que o acordo de Alface com Cowboy era de game.