Entenda a moda do 'calvão de cria', a que Gabriel Santana aderiu no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Santana estreou um "calvão de cria" no BBB 23 após voltar do Paredão, que dividia com Cezar Black e Tina. O corte foi resultado de uma promessa que o participante cumpriu ao não ser eliminado.

O estilo, que viralizou na internet, imita a calvície raspando o meio da cabeça e deixando as laterais volumosas, em um tipo de "undercut" invertido. Há ainda quem raspe duas "entradas", em vez de remover o cabelo do topo da cabeça.

O corte surgiu em 2022 em uma barbearia de Três Passos, cidade com pouco mais de 20 mil habitantes no Rio Grande do Sul. O que começou entre uma brincadeira local logo se espalhou pela internet, com direito a filtros que simulam a moda nas redes sociais.