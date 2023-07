Entenda a cirurgia que Lula deve fazer para tratar artrose no quadril

Pela abertura de sete a dez centímetros, o médico remove as partes danificadas dos ossos, coloca e ajusta as próteses. "O segredo é a colocação adequada dos implantes para que o efeito seja prolongado, não só a qualidade da prótese."

Esse desgaste normalmente está relacionado à idade ou ao esforço –acomete jogadores de tênis, por exemplo– e provoca dor. No começo, os incômodos podem ser minimizados com medicação e fisioterapia, mas o tratamento definitivo é a cirurgia.

Formada pela conexão do fêmur (osso da coxa) com o acetábulo, essa articulação sofre com o desgaste das cartilagens que revestem essas duas estruturas ósseas, provocando dor e, muitas vezes, limitando severamente a vida dos pacientes.

A artrose no quadril ou osteoartrose ocorre quando há o desgaste nas cartilagens que revestem a cabeça do fêmur e o acetábulo (parte da bacia que se liga ao fêmur).

Lula tem reclamado de dores e, no mês passado, afirmou que toma injeções diárias e realiza sessões de fisioterapia para tratar o problema. "O presidente tem artrose na perna direita e o tratamento definitivo é cirúrgico", diz o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha a saúde do mandatário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.