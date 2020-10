Ensino à distância pode durar até o fim de 2021

O Conselho Nacional de Educação (CNE), deve aprovar nesta terça-feira (6), uma resolução que permite o ensino remoto em escolas públicas e particulares do Brasil até 31 de dezembro de 2021.

De acordo com o Uol, dessa forma, os calendários das redes de ensino podem ser organizados, com reposições de aulas perdidas e avaliações. Ainda de acordo com o documento, o CNE não recomenda a reprovação em 2020.

Algumas redes públicas do país já anunciaram que juntarão os dois anos letivos, como forma de não penalizar estudantes que não puderam acompanhar o ensino de forma online.