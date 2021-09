Ensino da língua espanhola pode ser obrigatório nas escolas

O projeto muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para inserir o ensino da língua espanhola como matéria facultativa a partir do sexto ano do ensino fundamental e obrigatória no ensino médio.

O autor do projeto, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, frisou a importância do ensino do idioma espanhol nas escolas. Ele justificou que a língua espanhola é essencial para a formação do cidadão, tanto do ponto de vista social quanto do profissional: Eu entendo que é muito importante que nós possamos adotar como língua obrigatória nas escolas brasileiras o espanhol. Primeiro lugar porque hoje nós temos um espaço de integração importante especialmente entre os países que compõe o Cone Sul que é o Mercosul com a existência do próprio parlamento do Mercosul e hoje o espanhol sem dúvida é uma língua importante para a integração do Brasil na América Latina como um todo.

A proposta aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Santi, da Rádio Senado, Isabel Dourado.

*Agência Senado