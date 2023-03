Enfrentando seu 1º Paredão, Aline diz que Big Brother foi uma bênção para ela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley, que está no 11º Paredão do BBB 23 com Bruna Griphao e Gabriel Santana, exaltou a importância do reality show para sua vida no Raio-X. A cantora pediu apoio para continuar na disputa.

Aline: "Gente, para quem me acompanha aí fora, para quem, de alguma maneira, se conecta comigo, chegou a hora. Agora é com vocês. Estou no Paredão, eu, a Bruninha... Acho que vocês viram, graças a Deus, a Amandinha não está neste Paredão. Então a gente precisa muito, muito, muito da ajuda de vocês para que a gente consiga ficar".

Aline: "Eu quero muito continuar aqui. Quero muito ir para a final, tentar esse prêmio. Reconheço que o Big Brother, para mim, é uma oportunidade e uma bênção na minha vida pessoal, na minha carreira".

Aline: "Estou entregando o que eu consegui entregar, mas sempre pensando em dar o meu melhor pessoalmente, e, também, aqui no jogo. Espero que vocês tenham enxergado isso. Então votem muito, tá? Um beijo e muito obrigada".