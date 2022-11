Enfermeira é atropelada e arrastada ao tentar separar briga de casal

Irritado, o agressor entrou no carro, atropelou a motocicleta que a enfermeira estava e a arrastou por cerca de 20 metros até bater contra um poste. A vítima sofreu vários ferimentos graves, entre eles, uma fratura exposta no braço, uma lesão cervical e na mandíbula, quebrou 3 dentes, fraturou a bacia, o cóccix e a pelve. Ela segue internada em UTI em um hospital particular.

De acordo com informações da polícia, Leidiane, que estava de moto, parou o veículo a uns 100 metros de distância do casal após perceber que a mulher estava sendo espancada pelo marido. Ela informou que iria ligar para a polícia.

