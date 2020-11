Energia no Amapá começa a voltar em alguns bairros

Após cinco dias de apagão, alguns bairros do Amapá voltaram a ter o fornecimento de energia restabelecido durante a madrugada e o início da manhã deste sábado (7).

Segundo um site de notícias do Globo, parte dos bairros da capital em que a energia voltou estão em algumas áreas do município de Santana, na Região Metropolitana de Macapá.

No Conjunto Macapaba, na Zona Norte de Macapá, o serviço voltou no início da manhã, mas foi suspenso novamente. Também em Santana, os moradores afirmam que estão sem eletricidade.

O Ministério de Minas e Energia (MME), que lidera os serviços de retomada da energia no estado, previa ter fornecimento para até 70% do estado nesta madrugada. Na sexta-feira (6), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou com equipamentos para ajudar nesse retorno.