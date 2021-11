Enem: saiba quais documentos de identificação o candidato deve levar

Neste domingo, mais de 3,1 milhões de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), têm provas de linguagens, ciências humanas e a redação. Então, é preciso estar atento aos documentos de identificação necessários para poder realizar o exame, tanto neste domingo, quanto no segundo dia de prova, em 28 de novembro.

Nos dois dias, é preciso apresentar um documento de identidade com foto: pode ser a carteira de identidade, carteira de habilitação ou de trabalho e as identidades de ordens ou conselhos de classes.

Se no dia da prova, o participante não levar o documento por roubo, perda ou furto, deve apresentar o boletim de ocorrência emitido pela polícia há, no máximo, 90 dias do primeiro dia do exame.

O estudante estrangeiro ou refugiado, pode apresentar identidade expedida pelo Ministério da Justiça e os migrantes podem apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório.

Quem precisa da Declaração de Comparecimento no Enem 2021 já pode emitir o documento, que está disponível lá na Página do Participante.

Lembrando que para fazer as provas, a máscara facial é obrigatória.

Para acessar informações sobre a participação no exame, o estudante precisa utilizar o login único de acesso a plataforma Gov.br. Caso não lembre a senha da conta cadastrada, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF para fazer a verificação e clicar em Avançar. Em seguida, é só clicar em Esqueci minha senha. Também é possível recuperar a conta por e-mail ou por mensagem de texto na Página do Participante.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é utilizado pelas universidades públicas e privadas para selecionar estudantes, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Os resultados do Enem também servem de parâmetros para o acesso a auxílios de governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).