Enem 2022 tem mais de 3,390 milhões de inscrições

Do total de participantes confirmados, 2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa de inscrição e 1.368.244 (40,28%) são pagantes. As duas versões das provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano teve 3.396.597 de inscrições, sendo que 3.331.531 farão a prova impressa e 65.066, digital, conforme informações do Ministério da Educação (MEC).

