Enem 2021 será realizado em novembro, anuncia Milton Ribeiro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que as provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (31), nas redes sociais do ministro.

De acordo com publicação do ministro, as inscrições devem ocorrer entre os dias 30 de junho e 14 de julho, além disso, Milton Ribeiro garantiu que as principais informações sobre a prova serão publicados no Diário Oficial da União ainda nesta semana.

"Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidades", disse Ribeiro no Twitter. "A segurança e a isonomia do Enem serão sempre mantidas pelo Inep e pelo MEC", afirmou o ministro.

A edição de 2020 passou por problemas como o adiamento do exame, devido à pandemia, salas lotadas em que alunos foram barrados para que fosse possível manter o distanciamento social, e suspensão da aplicação no Amazonas e cidades de Rondônia, devido à alta de casos da pandemia.

Na última edição, 5,7 milhões de candidatos estavam confirmados para fazer a prova do Enem. A abstenção foi recorde: mais da metade (55,3%) não compareceu.